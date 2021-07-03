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Уимблдон. Зверев играет с Фрицом, Медведев поборется с Чиличем, Федерер – с Норри, Берреттини, Хуркач вышли в 4-й круг

В шестой день «Уимблдона» Даниил Медведев сыграет с финалистом-2017 Марином Чиличем. Восьмикратный чемпион Роджер Федерер встретится с Кэмероном Норри.

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