Глава Свердловского гарнизона полиции Александр Мешков с рабочим визитом посетил ОВД Туринска

Руководитель ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков с плановым рабочим визитом посетил ОВД Туринска и принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности подразделения за 1 квартал текущего года.
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