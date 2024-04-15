Глава Свердловского гарнизона полиции Александр Мешков с рабочим визитом посетил ОВД Туринска

Руководитель ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков с плановым рабочим визитом посетил ОВД Туринска и принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности подразделения за 1 квартал текущего года.