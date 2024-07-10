Алекс-Сергей Котов пополнил состав «Уралмаша»

Алекс-Сергей (25 лет, 208 см) имеет опыт выступления в NCAA. Три года форвард провел в команде Университета Иллинойса, а в прошедшем сезоне защищал цвета Университета Кэмпбелла.
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