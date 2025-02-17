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Спасённому от астраханского беспредела щенку ищут дом в Новосибирске

Спасённому от астраханского беспредела щенку ищут дом в Новосибирске

Жительница Новосибирска ищет хозяина щенку, спасённому от астраханского беспредела. По словам зоозащитников, сейчас в Астрахани происходит массовое убийство безнадзорных собак, в том числе чипированных и на самовыгуле.

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