Спасённому от астраханского беспредела щенку ищут дом в Новосибирске

Жительница Новосибирска ищет хозяина щенку, спасённому от астраханского беспредела. По словам зоозащитников, сейчас в Астрахани происходит массовое убийство безнадзорных собак, в том числе чипированных и на самовыгуле.
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