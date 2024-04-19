Tiktok запустил аналог Instagram. «TikTok Notes» тестируется в Австралии и Канаде

Приложение TikTok Notes, так называемый «конкурент» Instagram, уже доступно для ограниченного тестирования в Австралии и КанадеTikTok начал тестирование нового приложения для обмена фотографиями, названного TikTok Notes, — оно позиционируется как потенциальный конкурент Instagram*.
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