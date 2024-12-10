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ВС РФ проводят разминирование освобожденного Селидово от взрывоопасных предметов

ВС РФ проводят разминирование освобожденного Селидово от взрывоопасных предметов

Скриншот видео Военнослужащих инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" осуществляют разминирование населенного пункта Селидово в ДНР, который был освобожден от военнослужащих ВСУ и украинских националистов в ходе проведения спецоперации РФ (СВО).

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