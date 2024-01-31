В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере оказания юридических услуг населению

«Следователем СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении десятерых участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве под предлогом оказания юридических услуг.
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