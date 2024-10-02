В Челябинской области стартует отопительный сезон

Готовиться к морозам на Южном Урале начали еще летом. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить все необходимые работы до 15 августа и получить паспорта готовности во всех без исключения муниципалитетах.
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