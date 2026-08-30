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Вертолеты, олени и беспилотники: как пройдет досрочное голосование в удаленных районах России

Вертолеты, олени и беспилотники: как пройдет досрочное голосование в удаленных районах России

Досрочно проголосовать смогут жители труднодоступных территорий, военнослужащие, включая тех, кто находится в зоне СВО, а также экипажи судов в плавании.

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