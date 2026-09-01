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Массированные удары на Украине! Детали от наших военных

Массированные удары на Украине! Детали от наших военных

Российские военные в ночь на 1 сентября нанесли удары по ряду объектов, связанных с обеспечением украинских войск горюче-смазочными материалами, вооружением и производством военной продукции.

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