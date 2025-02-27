В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на участницу шоу «Голос»

От рук 59-летнего мужчины пострадала Анастасия Бучковская. В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина напал на двух девушек, одной из которых оказалась участница шоу «Голос» из команды Zivert — певица Анастасия Бучковская (Staissy), сообщает «Mash на Мойке».