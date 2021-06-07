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В докладе ООН показана настоящая Украина: военные преступления, аресты инакомыслящих, нацистский разгул и языковая дискриминация

В докладе ООН показана настоящая Украина: военные преступления, аресты инакомыслящих, нацистский разгул и языковая дискриминация

Ввиду полного отсутствия на Украине независимых правозащитных организаций, которые бы вели регулярный мониторинг ситуации с правами человека и информировали общественность о результатах, доклады миссии УВПКЧ ООН фактически являются единственным системным источником знания в этой области Так, на днях был опубликован Обзор ситуации с правами человека в Украине (1 февраля — 30 апреля 2021 года), который в политкорректной форме, но тем не менее без умолчаний показывает катастрофу, заложником которой стало почти все население Украины.

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