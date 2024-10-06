"Почему носит почётное звание?": Тамара Эйдельман* попробовала указать русским, как проводить День учителя. В России ответили

Roman Resser

Для меня русский язык и литература были очень не любимыми предметами, получить тройку было за счастье. По природе я "технарь", мне легко давались математика и физика, участвовал на олимпиадах, занимал призовые места. Но в восьмом классе к нам пришла преподавать русский язык и литературу еврейка. Она так "засрала" мне мозги (не только мне, но и мне подобным) после уроков, за счет личного времени, что уже в конце учебного года для меня было не комфортно получить даже четвертку. За три года я, буквально, так изучил литературу, что при поступлении в военное училище, вступительный экзамен по русскому языку сдал на пять.