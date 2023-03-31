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Пробка сократилась до 30 километров, но тысячи машин остаются в снежном плену на трассе в Ростовской области

Пробка сократилась до 30 километров, но тысячи машин остаются в снежном плену на трассе в Ростовской области

Власти развернули восемь мобильных пунктов обогрева и питания и эвакуировали 57 человекМежду городами Шахты и Каменском-Шахтинским Ростовской области из-за снегопада не могли продолжить движение несколько тысяч легковых и грузовых автомобилей.

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