Белоусов обсудил партнерство в военной сфере с коллегой из Вьетнама

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом.
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