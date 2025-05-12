Астраханцы не хотят работать комплаенс-менеджерами и DevOps-инженерами

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессии наименее интересны астраханцам. Они проанализировали вакансии, получившие меньше всего откликов в 2025 году от соискателей Астраханской области, и составили «антирейтинг профессий».
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