Священник Ермолин объяснил, как найти своего духовника

Он объяснил, почему важно молиться, искать контакт и не бояться ошибок на пути к Богу.Председатель миссионерского отдела Казанской епархии священник Александр Ермолин поделился рекомендациями о том, с чего начинать воцерковление и как подобрать духовного наставника.