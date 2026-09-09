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Царьград

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Священник Ермолин объяснил, как найти своего духовника

Священник Ермолин объяснил, как найти своего духовника

Он объяснил, почему важно молиться, искать контакт и не бояться ошибок на пути к Богу.Председатель миссионерского отдела Казанской епархии священник Александр Ермолин поделился рекомендациями о том, с чего начинать воцерковление и как подобрать духовного наставника.

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