Outer Wilds и Hogwarts Legacy на Switch, «микро» Civilization, главные игры последних 30 лет… PC Gamer п...

Outer Wilds и Hogwarts Legacy на Switch, «микро» Civilization, главные игры последних 30 лет…PC Gamer представил список самых важных игр и событий за последние 30 лет; Outer Wilds выйдет на Switch, и другие анонсы шоу Indie World; состоялся релиз Hogwarts Legacy на консоли Nintendo; Steam Deck 2 станет прорывом наравне со сменой поколений консолей; в раннем доступе вышла «кликер-Цивелизация» Microcivilization; мистический экшен на Диком Западе — Soulslinger: Envoy of Death — стартует в декабре; новый «Киберпанк» на ранней стадии ра читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.