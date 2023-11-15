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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Outer Wilds и Hogwarts Legacy на Switch, «микро» Civilization, главные игры последних 30 лет… PC Gamer п...

Outer Wilds и Hogwarts Legacy на Switch, «микро» Civilization, главные игры последних 30 лет… PC Gamer п...

Outer Wilds и Hogwarts Legacy на Switch, «микро» Civilization, главные игры последних 30 лет…PC Gamer представил список самых важных игр и событий за последние 30 лет; Outer Wilds выйдет на Switch, и другие анонсы шоу Indie World; состоялся релиз Hogwarts Legacy на консоли Nintendo; Steam Deck 2 станет прорывом наравне со сменой поколений консолей; в раннем доступе вышла «кликер-Цивелизация» Microcivilization; мистический экшен на Диком Западе — Soulslinger: Envoy of Death — стартует в декабре; новый «Киберпанк» на ранней стадии ра читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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