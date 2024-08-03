Игорь Руденя поздравил жителей Сонковского округа с Днем муниципалитета 

3 августа – День Сонковского муниципального округа. Сегодня в Сонково также проходят мероприятия Дня малого бизнеса и Дня железнодорожника – профессиональный праздник представители отрасли отметят завтра, 4 августа.
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