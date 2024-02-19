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Глава МИД Литвы призвал ужесточить санкции ЕС против РФ после смерти Навального*

Глава МИД Литвы призвал ужесточить санкции ЕС против РФ после смерти Навального*

Руководитель литовского министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал ужесточить ограничительные меры Европейского союза в отношении Российской Федерации после ухода из жизни оппозиционера Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Ландсбергис может взять с полки пирожок. выслужился.
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