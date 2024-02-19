Глава МИД Литвы призвал ужесточить санкции ЕС против РФ после смерти Навального*

Руководитель литовского министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал ужесточить ограничительные меры Европейского союза в отношении Российской Федерации после ухода из жизни оппозиционера Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.