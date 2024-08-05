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Петербуржцы могут попасть в колонию на 4 года за сбор грибов

Петербуржцы могут попасть в колонию на 4 года за сбор грибов

В РФ ужесточили наказание за сбор и уничтожение некоторых видов грибов. Нарушителям грозят крупные штрафы и даже тюремное заключение сроком до 4 лет за умышленное уничтожение или незаконный сбор особо ценных видов.

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