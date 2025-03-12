Прокуратура, СК и МВД проводят проверку после видео с рубцовскими хулиганами

В одном из роликов запечатлена драка подростков, в другом – несовершеннолетний ударил мужчину Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после появления видео с рубцовскими подростками – они издеваются над мальчиком и пристают к прохожим на улицах, применяя физическую силу.
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