В результате атаки ВСУ в Ефремове повреждены помещения двух спиртзаводов

Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУСегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ, - об этом в своем телеграмм канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.