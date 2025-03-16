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Царьград

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Русские ученые создают магниты без редкоземельных элементов: прорыв в науке

Русские ученые создают магниты без редкоземельных элементов: прорыв в науке

Русские ученые из НИТУ МИСИС разработали новый магнит на основе ферритов бария и стронция. Он обладает высокой коэрцитивной силой, что делает его конкурентоспособным с традиционными магнитами, используя значительно меньше редкоземельных элементов.

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