Захарова: Британия вместе с США и Францией свели заседание СБ ООН к дискредитации России

Лондон, Вашингтон и Париж превратили заседание Совета Безопасности ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия в политическую демагогию, которая нацелена на дискредитацию Москвы, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.