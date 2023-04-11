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Захарова: Британия вместе с США и Францией свели заседание СБ ООН к дискредитации России

Захарова: Британия вместе с США и Францией свели заседание СБ ООН к дискредитации России

Лондон, Вашингтон и Париж превратили заседание Совета Безопасности ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия в политическую демагогию, которая нацелена на дискредитацию Москвы, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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