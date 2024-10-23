Эксперт рассказал, почему количество личных автомобилей будет снижаться

Профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин отметил, что в российских городах ожидается снижение количества автомобилей, а на смену массовой автомобилизации придет тренд более ответственного подхода к владению.
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