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Александр Жулин: «Щербаковой будет сложно вернуться на лед. Скорее всего, это тот же путь, как у Загитовой и Медведевой»

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о дальнейшей карьере олимпийской чемпионки Пекина-2022 по фигурному катанию Анны Щербаковой.

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