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РИА Новый день

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Над Россией за ночь сбили 297 вражеских дронов

Над Россией за ночь сбили 297 вражеских дронов

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь сбили 297 украинских беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами.

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