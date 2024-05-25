По прогнозам ученых, континент может стереть с лица Земли катастрофа мирового масштаба. То, что Америка страдает от мощнейших торнадо и ураганов, ни для кого не новость.
Америку может стереть с лица Земли катастрофа мирового масштаба: ученые бьют тревогу
Комментарии
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Игорь Прийма
Не дай Бог проснуться "супер вулкану" --- кирдык будет всем и не столько от холода, сколько от ГОЛОДА !!!
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11 час.
В С
Конец для пЕндосов неизбежен. Они сами это прогнозируют и продвигают. Аминь , засранцы.
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6 час.
Елена Александровна
Вместо того, чтобы всем учёным мира объединить усилия и спасать человечество, занимаются всякой гадостью и мерзостью. Уничтожают людей, устраивают войны, изводят нищетой и голодом ради своих грязных целей! Неужели не понимают, что сдохнут все со своими миллиардами! Воистину сатанисты!
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2 час.
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