Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Вместо того, чтобы всем учёным мира объединить усилия и спасать человечество, занимаются всякой гадостью и мерзостью....Америку может сте...

Америку может стереть с лица Земли катастрофа мирового масштаба: ученые бьют тревогу

Америку может стереть с лица Земли катастрофа мирового масштаба: ученые бьют тревогу

По прогнозам ученых, континент может стереть с лица Земли катастрофа мирового масштаба. То, что Америка страдает от мощнейших торнадо и ураганов, ни для кого не новость.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Не дай Бог проснуться &quot;супер вулкану&quot; --- кирдык будет всем и не столько от холода, сколько от ГОЛОДА !!!
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11 час.
В С
Конец для пЕндосов неизбежен. Они сами это прогнозируют и продвигают. Аминь , засранцы.
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6 час.
Елена Александровна
Вместо того, чтобы всем учёным мира объединить усилия и спасать человечество, занимаются всякой гадостью и мерзостью. Уничтожают людей, устраивают войны, изводят нищетой и голодом ради своих грязных целей! Неужели не понимают, что сдохнут все со своими миллиардами! Воистину сатанисты!
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2 час.

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