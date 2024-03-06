Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Режим ЧС регионального значения введён в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ. «На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения», — написал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в Telegram.
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