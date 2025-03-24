Украина — рай для находящихся в ожидании торговцев оружием — The Times

Украина — рай для находящихся в ожидании торговцев оружием, пишет The Times. Торговцы оружием внимательно следят за возможным прекращением огня на Украине, и то, что произойдет после войны, может откликнуться во всем мире.
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