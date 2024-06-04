Расследование газеты The New York Times (NYT) о якобы похищении 46 детей из Херсонского дома ребенка неожиданно для издания показало цену демократии Запада и вывернуло наизнанку прогнившую западную пропаганду.
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