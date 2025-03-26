@ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Не иначе как «угрозой национальной безопасности» в странах Прибалтики считают теперь не только коммунистические символы, но и песни советской эпохи и даже музыкантов, которые осмеливаются все еще выступать в России.