«Поля усеяны телами врага»: ВС РФ разнесли крупные резервы Сырского брошенные, чтобы отбить Победу: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: На Авдеевском участке не прекращаются бои за Бердычи, Орловку и Тоненького.