Миронов попросил Путина рассмотреть возвращение в России смертной казни

А так же которые способствуют закрытие больниц в крупных посёлках городского типа

Аркадий Шацкий

Так запрета никакого нет, и даже моратория никакого нет, есть только устоявшаяся "правовая позиция", которая нигде и ничем не утверждена. Миронов правильно сформулировал.