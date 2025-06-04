Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину.
Миронов попросил Путина рассмотреть возвращение в России смертной казни
Комментарии
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Владимир Сергеев
И чиновников которые воруют
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1 д.
Владимир Сергеев
А так же которые способствуют закрытие больниц в крупных посёлках городского типа
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1 д.
Аркадий Шацкий
Так запрета никакого нет, и даже моратория никакого нет, есть только устоявшаяся "правовая позиция", которая нигде и ничем не утверждена. Миронов правильно сформулировал.
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1 д.
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