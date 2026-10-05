Песков: в ходе переговоров с США поднимается тема сотрудничества в энергетике

В ходе переговоров с США поднимается тема возможного сотрудничества в энергетической сфере. Об этом 5 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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