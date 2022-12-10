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Носкова о фотофинише: «Похоже, что рано бросила бороться. По ощущениям было, что Алимбекова далеко»

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала итоги гонки преследования на этапе Кубке России в Тюмени, где заняла второе место.

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