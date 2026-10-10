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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кахигао о чемпионстве «Спартака»: «Мы построили сильную команду, у нас прекрасный топ-тренер. Будем биться за титул»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что команда способна выиграть Альфа-Банк РПЛ в этом сезоне.

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