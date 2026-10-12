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Дума Екатеринбурга приняла отставку Алексея Орлова: чем запомнился шестой по счету мэр

Дума Екатеринбурга приняла отставку Алексея Орлова: чем запомнился шестой по счету мэр

Городская дума Екатеринбурга приняла отставку мэра Алексея Орлова. За это решение проголосовали все 27 присутствовавших в зале депутатов.

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