Другое первое сентября

В начале сентября теперь всегда Беслан. Был, есть и будетМного лет назад моя бабушка, объясняя нам, внукам, почему так заведено, нужно в первую очередь заботиться о младших, и лишь потом — о себе, рассказала легенду о том, как группа измученных людей долго брела через жаркую пустыню.