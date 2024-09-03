Другое первое сентября

В начале сентября теперь всегда Беслан. Был, есть и будетМного лет назад моя бабушка, объясняя нам, внукам, почему так заведено, нужно в первую очередь заботиться о младших, и лишь потом — о себе, рассказала легенду о том, как группа измученных людей долго брела через жаркую пустыню.
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