Азиатские рынки снижаются на фоне инфляции в США

Азиатские фондовые индексы в основном снизились в четверг, реагируя на данные по инфляции в США. несмотря на октябрьский рост индекса потребительских цен в соответствии с прогнозами аналитиков, ряд членов ФРС и видных экономистов, прогнозируют разгон инфляции в будущем из-за прихода Трампа в Белый Дом.