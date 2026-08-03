Автор: Сергей Иванов Израиль, США и даже мы сами не раз доказывали эффективность физического устранения вражеских лидеров.
Ракеты на Банковую не упадут: Бить по центрам принятия решений в Киеве смысла нет?
Комментарии
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Андрей Павлов
"А именно они и у них, и у нас во власти". Они не во власти, они НАД властью. Как и в любой капиталистической стране. Власть на обслуге капитала. Нам это еще в институте на лекциях по политэку на примере Штатов. объясняли. Но тогда это были лекции, а сейчас у нас практика.
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1 м.
Виктор Илюшин
Да тут спорить не о чем. Слова Путина о сбережении жизней солдат не что иное, как очередное лицемерие. В любом случае уничтожение верхушки сильно усложнит управляемость не только войсками, но и вообще страной. Если даже решения принимаются не в Киеве, а в Лондоне, то Лондон по любому не сможет управлять без посредников на местах.
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1 м.
Игорь Миронов
договорнячек...
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1 м.
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