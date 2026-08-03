Ракеты на Банковую не упадут: Бить по центрам принятия решений в Киеве смысла нет?

Андрей Павлов

"А именно они и у них, и у нас во власти". Они не во власти, они НАД властью. Как и в любой капиталистической стране. Власть на обслуге капитала. Нам это еще в институте на лекциях по политэку на примере Штатов. объясняли. Но тогда это были лекции, а сейчас у нас практика.