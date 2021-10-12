«Да, мы один народ». В Днепропетровске появился баннер с цитатой Путина В Днепропетровске близ крупного завода «Днепротяжмаш» неизвестные установили на железнодорожном мосту баннер с надписью на русском языке «Да, мы один народ».
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