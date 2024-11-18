Новый визит-центр открыли в городе Байкальске

Визит-центр с красивым названием «Бригантина» заработал в городе Байкальск Иркутской области. Здесь жители разных городов Приангарья и туристы из других регионов России смогут получить информацию о туристических услугах, об интересных местах, которые можно посетить на Байкале, об экологических маршрутах и о различных мероприятиях.