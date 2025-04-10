Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: страны ЕС испугались вывода войск США без предупреждения

Bloomberg: страны ЕС испугались вывода войск США без предупреждения

Европейские чиновники в ходе консультаций с американскими коллегами стремятся убедить Вашингтон, что присутствие военных США на территории Европы выгодно Соединенным Штатам, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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