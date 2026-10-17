Хрущёв ровно 65 лет назад пообещал советским гражданам коммунизм к 1980 году Ровно 65 лет назад, 17 октября 1961 года, на XXII съезде КПСС Никита Хрущёв, занимавший тогда посты Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР, объявил о принятии третьей Программы партии.
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