Первый аквалангист в истории: почему фильмы Жак-Ива Кусто считают фальсификацией

Изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто открыл миллионам людей завораживающий мир морских глубин. «Подводная одиссея команды Кусто» и другие ленты, снятые французским исследователем, считаются образцом документального кино.
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