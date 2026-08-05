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Интертат

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«Интернетка чыкмасак, безнең эшне белмиләр дә» – укытучыга шәхси бренд булдыру авырмы?

«Интернетка чыкмасак, безнең эшне белмиләр дә» – укытучыга шәхси бренд булдыру авырмы?

Казанга Россия төбәкләреннән блогер укытучылар килде. Бөтенроссия остаз-мәгърифәтчеләр берләшмәсенең IV форумы «МедиаОстазлар – Россия халыклары бердәмлеге елы: педагогның цифрлы киңлектә мәгърифәтче миссиясе» темасына багышланган.

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