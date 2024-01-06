Почему на окнах появляются морозные узоры?

Отвечает Александр Чернокульский старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, шеф-редактор сайта «Метео-ТВ» Если говорить научным языком, то происходит заиндевение внутренней поверхности стекла.
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