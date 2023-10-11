Экс-тренер ЦСКА Чанов назвал ситуацию с УЕФА абсолютно непонятной

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что ему было непонятно, почему Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил сборные России U17 до участия в турнирах под своей эгидой, и добавил, что отмена этого решения вызвала у него еще больше удивления.